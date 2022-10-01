Кремль не ответил на вопрос о границах аннексируемых регионов Украины

"Частично прояснение наступило. Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР - в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал он.

Журналисты попросили уточнить, есть ли однозначный ответ на вопрос о границах, на что Песков ответил: "Это и есть сейчас однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях".

На вопрос, являются ли территорией России районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Украине, представитель Кремля отвечать отказался: "Мне сейчас больше нечего добавить".

Тогда журналисты попросили уточнить, появится ли большая ясность в вопросе о границах к моменту подписания Владимиром Путиным закона о вхождении новых территорий в состав России. "Нет, я думаю, формулировка останется такой же", - ответил Песков.