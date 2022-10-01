Хаменеи назвал «организаторов протестов» в Иране

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что не сомневается в участии США и Израиля в организации недавних протестов в Иране, пишет агентство «Тасним».

«Я с определенностью заявляю, что эти беспорядки и дестабилизация были спланированы Америкой и сионистским режимом. Они действовали с помощью наемников, а некоторые иранцы за рубежом помогали им», - сказал Хаменеи, выступая на церемонии выпуска курсантов академий ВС страны.