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Всемирно известная сеть кофеен McCafe, являющаяся частью сети McDonald’s, теперь и в Азербайджане! 30 сентября 2022 года сразу в 5 ресторанах McDonald’s в Баку и Сумгаите открылись McCafe. Главной особенностью бренда является то, что здесь можно найти зерновой кофе класса премиум и изысканные десерты по доступным ценам и в комфортной обстановке.

Как сообщили представители компании, все сотрудники McCafe - бариста, прошедшие специальный курс обучения по приготовлению кофе и различных напитков на его основе. Важно отметить и то, что каждая чашка кофе готовится индивидуально для каждого гостя с помощью кофемашины итальянской компании Nuova Simonelli. Поставщики McCafe выбраны с учетом строгих требований на соответствие их продукции стандартам McDonald’s. Для приготовления кофейных напитков используются отобранные зерна из 100% арабики из Центральной и Южной Америки.