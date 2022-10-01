В Азербайджане открылись кофейни McCafe фото
Всемирно известная сеть кофеен McCafe, являющаяся частью сети McDonald’s, теперь и в Азербайджане!
30 сентября 2022 года сразу в 5 ресторанах McDonald’s в Баку и Сумгаите открылись McCafe. Главной особенностью бренда является то, что здесь можно найти зерновой кофе класса премиум и изысканные десерты по доступным ценам и в комфортной обстановке.
Как сообщили представители компании, все сотрудники McCafe - бариста, прошедшие специальный курс обучения по приготовлению кофе и различных напитков на его основе. Важно отметить и то, что каждая чашка кофе готовится индивидуально для каждого гостя с помощью кофемашины итальянской компании Nuova Simonelli.
Поставщики McCafe выбраны с учетом строгих требований на соответствие их продукции стандартам McDonald’s. Для приготовления кофейных напитков используются отобранные зерна из 100% арабики из Центральной и Южной Америки.
«В McCafe учтены инновационные концепции и лучшие практики в кофейной индустрии. Наши бариста не только готовят отличный кофе, но и дарят совершенно особую атмосферу сервиса и гостеприимства. Уверены, что наши гости по достоинству оценят прекрасное сочетание премиального по качеству зернового кофе с десертами, а McCafe станет еще одной точкой притяжения и любимым местом отдыха горожан», - подчеркнул представитель McDonald’s.
Стоит также отметить, что открытие McCafe означает создание десятков новых рабочих мест. Являясь одной из ведущих сетей общественного питания, насчитывающей на сегодняшний день уже 21 ресторан на территории страны, компания McDonald’s в целом обеспечивает работой уже более 2 000 граждан Азербайджана.
Ниже публикуем адреса ресторанов McDonald’s Азербайджан, в которых уже есть McCafe:
1. Площадь Фонтанов
Адрес: город Баку, Сабаильский район, ул. Низами, 340.
2. Ахмедлы
Адрес: город Баку, Хатаинский район, ул. Сараево, 1 «Е», 2322
3. Бинагади
Адрес: город Баку, Бинагадинский район, ул. Шовкет Мамедовой, 2.
4. GrandHayat
Адрес: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, 1054.
5. Сумгаит
Адрес: город Сумгаит, улица Сулх, ЖК «Бахча Шехер», 16 «А».