Азербайджан и Аргентина обсудили сотрудничество в сфере фарминдустрии

15:32

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Аргентины в Азербайджане Марианхелес Беллуши. В пресс-службе ведомства сообщили, что встреча носила ознакомительный характер. Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил Марианхелес Беллуши с назначением на пост посла Аргентины в нашей стране, подчеркнул значение осуществляемых между двумя странами взаимных визитов официальных лиц высокого уровня для развития отношений.

Указав на успешное сотрудничество во многих сферах, в том числе и в области здравоохранения и медицинской науки, Теймур Мусаев отметил, что есть большой потенциал для обмена опытом между национальными институтами общественного здравоохранения. По его словам, азербайджано-аргентинское сотрудничество в области здравоохранения и общественного здравоохранения осуществляется на международном уровне – в рамках сотрудничества министров здравоохранения Всемирной организации здравоохранения и Движения неприсоединения. Так, для поддержки борьбы с коронавирусом в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в 2021 году Аргентине посредством ВОЗ была оказана гуманитарная помощь в 300 тысяч долларов США. В своей речи министр подчеркнул, что цифровизация системы здравоохранения является одним из основных приоритетов Минздрава Азербайджана: «Аргентинская модель цифрового здравоохранения является лидирующей в Южной Америке. Изучение опыта Аргентины в этой сфере может быть полезным для нас». Подчеркнув успешное взаимодействие двух стран в сфере фарминдустрии, министр сообщил, что в настоящее время в Азербайджане прошли официальную регистрацию 43 лекарственных препарата из Аргентины. Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.