Экс-премьер Армении против переговоров с Баку и Анкарой

Первый премьер-министр Армении, экс-министр обороны страны Вазген Манукян написал на своей странице в Facebook, что выступает против дальнейших переговоров с Азербайджаном и Турцией.

Манукян считает, что «в связи с государственной политикой Азербайджана продолжить переговоры с Азербайджаном или Турцией равносильно трусости, глупости».

По его мнению, «отказ от переговоров не приведет к новой войне».