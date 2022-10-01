Экс-премьер Армении против переговоров с Баку и Анкарой
Первый премьер-министр Армении, экс-министр обороны страны Вазген Манукян написал на своей странице в Facebook, что выступает против дальнейших переговоров с Азербайджаном и Турцией.
Манукян считает, что «в связи с государственной политикой Азербайджана продолжить переговоры с Азербайджаном или Турцией равносильно трусости, глупости».
По его мнению, «отказ от переговоров не приведет к новой войне».
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