Госдума одобрила аннексию четырех регионов Украины

Договоры были подписаны в Кремле в пятницу, 30 сентября.

Депутаты Госдумы проголосовали за присоединение Донецкой, Луганской, а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины. Согласно процедуре, нижняя палата российского парламента должна ратифицировать договоры с этими территориями и принять конституционные законы, передает BBC.

О том, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, было объявлено накануне. Во вторник, 4 октября, вслед за Госдумой их должен одобрить Совет Федерации.

Договоры в Госдуме представил министр иностранных дел Сергей Лавров. Оправдывая необходимость аннексии, он обрушился с обвинениями в адрес США, вспоминая события прошлого века, и заявил о праве Москвы защищать русских и говорящих на русском людей в Украине.

В воскресенье аннексию оккупированных территорий экстренно одобрил Конституционный суд России.

Договоры с назначенными Россией руководителями оккупированных территорий Украины были подписаны 30 сентября на основании итогов организованных Россией "референдумов".