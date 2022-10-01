Чехия призвала своих граждан немедленно покинуть Россию

«Жителям Чехии следует отказаться от поездок в Россию, а находящимся на территории России гражданам следует немедленно покинуть страну». Об этом заявили в МИД Чехии.

Напомним, что ранее аналогичные заявления делали власти и других стран при обращении к своим гражданам.

Американская дипмиссия призвала граждан покинуть Россию еще 28 сентября. Такой же позиции придерживаются в Литве, Латвии, Италии, Румынии, Польше, Болгарии, Эстонии и других странах.