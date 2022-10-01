Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:20

В столице Буркина-Фасо Уагадугу уже через час после свержения подполковника Поля-Анри Дамиба на улицах появились российские флаги. Пришедшие к власти в результате переворота военные призвали Москву помочь им победить в войне с террористами и оказать такую же помощь, как их соседу - Мали, где российские ЧВК открыто сотрудничают с военными этой страны. Поль-Анри Дамиб в январе нынешнего года пришел к власти при поддержке главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Но, видимо, чем-то не устроил своего патрона, а потому его сменил Ибрагим Траоре. И тоже из местной «группы поддержки» вагнеровцев.

Пригожин сейчас становится распорядителем судеб целого ряда африканских государств. За всеми сколько-нибудь значимыми событиями в Центральноафриканской Республике, Мали, Буркина-Фасо торчат уши вагнеровцев. А сейчас они стремятся зайти и в Судан, чтобы создать там основную базу проникновения в Африку. Их официальные лозунги: «Мы поможем братской Африке избавиться от наследия западного колониализма!», «Мы поможем нашим друзьям победить терроризм!». Но в действительности их главная цель – местное золото, золото и еще раз золото, которыми богаты недра перечисленных выше стран. Так что в реальности их главный лозунг: «Золота, еще больше золота». Российская власть позволила Пригожину стать олигархом и создать «Вагнер», а также предоставила ему невиданные полномочия по формированию частной армии. Все для того, чтобы он добыл для дорогостоящих военных авантюр как можно больше африканского золота. А взять это золото непросто. В Африке мало крупных государственных предприятий по его добыче, всем занимаются частные предприниматели и старатели–одиночки, которые сдают часть золота государству по фиксированным ценам.

Что на золотых приисках, что в конторах по приему добычи царит страшный бардак, чем активно пользуются и преступные группировки, и террористы, и всевозможные повстанцы, берущие «под крышу» целые месторождения. Получается, что у государства запасы золота вроде как и есть и в то же время их нет. Как нет и сил, чтобы переломить эту ситуацию. «Вагнер» Пригожина предлагает властям незатейливую схему – мы за долю в добыче наводим порядок, отгоняем от месторождений нежелательные элементы, а вы нам аккуратно и вовремя все это оплачиваете. В Центральной, и не только, Африке эта схема проходит на «ура». Ведь лучше поделиться с вагнеровцами, а то и передать в качестве оплаты им под контроль несколько месторождений, чем не получать вообще ничего. И надо отдать им должное – ЧВК «Вагнер» придерживается взятых на себя обязательств. Проведенный ими кровавый рейд в золотоносных районах Центральноафриканской Республики запомнится местным старателям надолго. Вертолеты, бронемашины, огонь по всему, что движется – район Андаха был полностью зачищен от золотопромышленников, не желающих сотрудничать с властями. То же самое происходило, пусть и в несколько меньших масштабах, в Мали. Власти в восторге и горячо рекомендуют соседям «этих эффективных русских». Так что вскоре подобные новости придут и из Буркина-Фасо, и из Уганды, власти которой недавно заявили, что у них обнаружились золотоносные месторождения с общим запасом в 320 тысяч тонн. Для сравнения: в России разведанных запасов около 14 тысяч тонн.