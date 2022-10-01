На протестах в Иране погибли не менее 133 человек

Во время продолжающихся протестов в Иране погибли как минимум 133 человека. Более сорока из них – в городе Захедане, где полиция расстреляла протестующих, которые обвиняли начальника полиции в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщила правозащитная организация Iran Human Rights.

Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней Махсы Амини. Её задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран.

В Захедане протестующие также потребовали наказания для начальника полиции, который, как сообщается, изнасиловал 15-летнюю девочку. Позже иранские власти назвали произошедшее "террористической атакой" на полицейский участок. В результате расстрела погибли, по разным данным, от 19 до 58 человек, сотни ранены.

В протестах власти обвинили иностранное вмешательство, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что не сомневается в участии США и Израиля в организации протестов.