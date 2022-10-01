Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову ищут по всей России

МВД России объявило в розыск бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом сообщили российские СМИ.

В августе Овсянникову отправили под домашний арест. На прошлой неделе ее бывший муж и сотрудник RT Игорь Овсянников заявил, что экс-супруга сбежала из-под домашнего ареста с 11-летней дочерью.

Марина Овсянникова 14 марта выбежала в студию прямого эфира программы «Время» с плакатом «Остановите войну! Не верьте пропаганде, здесь вам врут». Позже Овсянникову оштрафовали на 30 000 рублей. Глава дирекции информационных программ канала Кирилл Клейменов обвинил Овсянникову в связях с британским посольством и назвал ее поступок «предательством».