Британцы показали остатки российской колонны в Лимане видео
Британское издание The Guardian показало видео с разбитой российской колонной, которая пыталась сбежать из Лимана Донецкой области. Ролик опубликован в YouTube-канале Guardian News.
Днем 1 октября в ВСУ сообщили об освобождении пяти населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. 2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от российских военных.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!