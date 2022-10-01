Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:42

Как уже сообщалось, в социальных сетях распространилась видеозапись расстрела группы армянских пленных во время боев на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября нынешнего года. Военная прокуратура Азербайджана начала по этому поводу оперативное расследование, официально заявив, что будут приняты все необходимые следственные и правовые меры для выяснения деталей, связанных с содержанием видеозаписи, и с тем, когда и кем она была сделана.

Как и следовало ожидать, армянская сторона по этому поводу сразу подняла на ноги всю мировую общественность. Со вчерашнего дня со стороны международных структур и правозащитных организаций публикуются многочисленные заявления, остро направленные против Азербайджана. Вот и сегодня МИД России с Евросоюзом потребовали провести расследование растиражированной на весь мир видеозаписи. Столь оперативная и массовая реакция на одну видеозапись, выставленную пользователем соцсетей, кажется довольно странной на фоне многочисленных обвинений, предъявляемых азербайджанской стороной Армении за многочисленные зверства и террор в отношении военнослужащих азербайджанской армии и мирных жителей в ходе Первой Карабахской войны, 28-летней оккупации территорий Азербайджана и Второй Карабахской войны, которые так и не привлекли внимание международных правозащитных организаций. Случаи бесчеловечного обращения и военных преступлений, совершенных военнослужащими армянской армии, документально доказаны и подтверждены многочисленными фото- и видео материалами, в том числе опубликованными, в открытых источниках. Тем не менее в ответ на военные преступления и вандализм, совершенных армянскими военнослужащими, бывшие президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян не инициировали ни одно расследование, не возбудили ни одного уголовного дела!

И в этой связи возникает закономерный вопрос: имеет ли Армения моральное право обвинять Азербайджан в том, в чем замарана с ног до головы? На каком основании зарубежные политики, общественные деятели и правозащитники, остававшиеся на протяжении тридцати лет глухими и слепыми к преступлениям, совершенным Арменией против народа Азербайджана, рассуждают под влиянием армянских националистических и сепаратистских кругов о гуманизме, человечности и законах? И к чему вообще эта публичная демонстрация лицемерия и двойных стандартов? Во время 44-дневной войны, когда армянская армия истребила десятки мирных жителей, сравняв с землей тонной боеголовкой ракеты «Эльбрус» жилой квартал Гянджи, ни Ереван, ни международные организации и словом не обмолвились о том, что было совершено военное преступление. И не одно! Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как Верховный главнокомандующий, несет личную ответственность за бомбардировки азербайджанских городов Гянджа, Барда, Тертер, Агдам, за убийства мирных азербайджанцев. Факты нарушений армянской армией законов войны и международно-правовых норм совершенно очевидны. Но почему эти преступления против человечности не расследуются? Почему виновные не привлекаются к ответственности? Почему многие из них до сих пор служат в рядах армии Армении?