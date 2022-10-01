Моральное право замаранной Армении война миров
Как уже сообщалось, в социальных сетях распространилась видеозапись расстрела группы армянских пленных во время боев на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября нынешнего года.
Военная прокуратура Азербайджана начала по этому поводу оперативное расследование, официально заявив, что будут приняты все необходимые следственные и правовые меры для выяснения деталей, связанных с содержанием видеозаписи, и с тем, когда и кем она была сделана.
Как и следовало ожидать, армянская сторона по этому поводу сразу подняла на ноги всю мировую общественность. Со вчерашнего дня со стороны международных структур и правозащитных организаций публикуются многочисленные заявления, остро направленные против Азербайджана. Вот и сегодня МИД России с Евросоюзом потребовали провести расследование растиражированной на весь мир видеозаписи.
Столь оперативная и массовая реакция на одну видеозапись, выставленную пользователем соцсетей, кажется довольно странной на фоне многочисленных обвинений, предъявляемых азербайджанской стороной Армении за многочисленные зверства и террор в отношении военнослужащих азербайджанской армии и мирных жителей в ходе Первой Карабахской войны, 28-летней оккупации территорий Азербайджана и Второй Карабахской войны, которые так и не привлекли внимание международных правозащитных организаций.
Случаи бесчеловечного обращения и военных преступлений, совершенных военнослужащими армянской армии, документально доказаны и подтверждены многочисленными фото- и видео материалами, в том числе опубликованными, в открытых источниках. Тем не менее в ответ на военные преступления и вандализм, совершенных армянскими военнослужащими, бывшие президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян не инициировали ни одно расследование, не возбудили ни одного уголовного дела!
И в этой связи возникает закономерный вопрос: имеет ли Армения моральное право обвинять Азербайджан в том, в чем замарана с ног до головы? На каком основании зарубежные политики, общественные деятели и правозащитники, остававшиеся на протяжении тридцати лет глухими и слепыми к преступлениям, совершенным Арменией против народа Азербайджана, рассуждают под влиянием армянских националистических и сепаратистских кругов о гуманизме, человечности и законах? И к чему вообще эта публичная демонстрация лицемерия и двойных стандартов?
Во время 44-дневной войны, когда армянская армия истребила десятки мирных жителей, сравняв с землей тонной боеголовкой ракеты «Эльбрус» жилой квартал Гянджи, ни Ереван, ни международные организации и словом не обмолвились о том, что было совершено военное преступление.
И не одно!
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как Верховный главнокомандующий, несет личную ответственность за бомбардировки азербайджанских городов Гянджа, Барда, Тертер, Агдам, за убийства мирных азербайджанцев. Факты нарушений армянской армией законов войны и международно-правовых норм совершенно очевидны. Но почему эти преступления против человечности не расследуются? Почему виновные не привлекаются к ответственности? Почему многие из них до сих пор служат в рядах армии Армении?
В настоящее время армянские институты гражданского общества много говорят и пространно пишут о принципах демократии, справедливости и гуманизме, выступают с пафосными заявлениями и требуют принятия мер против Азербайджана.
Но если слова «закон» и «гуманизм» хоть что-то значат для этих людей, то почему они молчат о жестоких преступлениях армянской армии против азербайджанских солдат и мирных жителей, подтверждение которых, помимо заключений официальных комиссий, можно без труда найти в видеороликах, выставленных в Интернете?
Призвал ли хоть один армянский правозащитник или гражданский активист привлечь к ответственности своих соотечественников, совершивших военные преступления? Нет, не призывал. Мало того, в соответствии с армянскими представлениями о морали и чести военные преступники в Армении увенчаны лаврами героев.
Политическое и военное руководство Армении во все времена стояло во главе совершенных против азербайджанцев преступлений, причем нисколько это не скрывало. Тем не менее международные организации по какой-то необъяснимой причине предпочитали молчать о действиях армянских военных преступников.
Именно поэтому в ответ на доносящиеся из Еревана истерические возгласы о «соблюдении закона» и «наказании преступников» Азербайджан имеет полное и законное право требовать на международном уровне правовой оценки преступлений армянских военнослужащих в отношении азербайджанских военных и мирного населения.