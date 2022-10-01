В Госдуме посоветовали сыновьям Кадырова учиться

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в ответ на обещание главы Чечни Рамзана Кадырова отправить своих несовершеннолетних сыновей на фронт заявил, что дети по закону «категорически не подлежат призыву». Он обсудил инициативу Кадырова с изданием «Подъем».

Заварзин назвал Кадырова боевым генералом, а чеченцев - хорошими воинами. При этом депутат напомнил, что мобилизация затрагивает только лиц старше 18 лет. «Они же не служили. Пусть дети учатся, готовятся, а то, что чеченцы - боевые ребята, хорошо служат, это однозначно, я многих знаю».

Ранее Кадыров пообещал отправить сыновей: 16-летнего Ахмата, 15-летнего Эли и 14-летнего Адама на войну в Украину. По его словам, юный возраст «не должен мешать обучению защитников Родины».