По сообщениям израильских СМИ, в минувшее воскресенье правительство Израиля выделило 90 миллионов шекелей на создание лагерей для еврейских беженцев в Азербайджане и Финляндии, а также на поддержку ускоренной процедуры репатриации российских евреев, на которых распространяется Закон о возвращении.

В связи с объявленной в России мобилизацией началась массовая миграция евреев из страны в Израиль. Чтобы помочь им, правительство еврейского государства решило создать лагеря беженцев в Азербайджане и Финляндии.

Сообщается, что предложения эти были выдвинуты министром финансов Авигдором Либерманом и министром по делам еврейской интеграции Пниной Тамано-Шата. Ожидается, что в связи с известными событиями в России, в государство Израиль уже в ближайшее время переедут десятки тысяч евреев.

Ранее, на фоне войны, правительство Израиля ввело правила ускоренной репатриации для евреев Украины – как известно, массовый исход из этой страны граждан еврейской национальности начался сразу после вторжения России в Украину.

По данным израильского правительства, с февраля нынешнего года в страну репатриировалось в общей сложности 40 тысяч граждан, 24 тысячи из них - из России. Таким образом, речь идет о крупнейшем исходе евреев за последние 20 лет.

Сообщается, что созданием временных лагерей беженцев в Азербайджане и Финляндии, которые будут функционировать подобно лагерям для украинских беженцев в Польше и Румынии, занимаются сотрудники Еврейского агентства Сохнут.

Напомним, что после объявленной в России 21 сентября мобилизации началось массовое бегство из этой страны ее военнообязанных граждан. Всего за неделю в Грузию, Казахстан, Киргизию, Финляндию и другие "безвизовые" страны бежало около 250 тысяч граждан России. Многие азербайджанцы с российским гражданством также ищут возможность избежать мобилизации, некоторые из них уже вернулись в Азербайджан.