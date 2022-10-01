ЕС обучит 15 тысяч украинских военных
Страны Евросоюза предварительно договорились о тренировочной миссии для украинских военных, проект должен быть принят на официальном заседании Совета ЕС 17 октября, пишет Spiegel.
Сообщается, что украинские бойцы будут проходить индивидуальные курсы в различных странах Европы, общий штаб подготовки планируется разместить на территории Польши. Предварительно планируется обучать до 15 тысяч бойцов ВСУ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!