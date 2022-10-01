Омбудсмен Азербайджана о расчленении тел азербайджанских солдат

Отмечается, что армянские солдаты продолжают совершать военные преступления, пытки и бесчеловечные действия в отношении азербайджанских гражданских лиц, военнослужащих, особенно раненых и погибших.

Военнослужащие ВС Армении грубо нарушают международное право, нормы международного гуманитарного права, в том числе требования Женевских конвенций 1949 года о защите жертв войны. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в распространенном заявлении омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.

«Распространенные в последние дни в социальных сетях видеоролики еще раз доказывают бесчеловечные действия, совершенные армянскими военными в отношении павших азербайджанских солдат», - отметили в аппарате омбудсмена.

В сообщении подчеркивается, что имеются видеоматериалы, подтверждающие зверские убийства, расчленение тел, мародерство и другие преступления, совершенные армянскими военнослужащими в отношении азербайджанских солдат.

«Армения, проводящая политику острой ненависти на расовой, национальной и религиозной почве, выдвигая при этом безосновательные территориальные претензии к Азербайджану, вместо принятия практических мер по предотвращению военных преступлений против нашей страны и привлечению виновных к ответственности за ранее совершенные преступления, допускает провокации, ведущие к противостоянию между народами и создает препятствия для безопасности и миротворческого процесса в регионе.

К сожалению, в отличие от Азербайджана, армянская сторона не проводит никаких расследований подобных фактов и тем самым не выполняет свои международные обязательства.

Азербайджанский омбудсмен доводит эти факты до сведения ООН, Европейского Союза, Совета Европы, других международных и региональных организаций и призывает к принятию неотложных правовых мер для привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления против мира и гуманности, совершенные Арменией против Азербайджана», - отмечается в сообщении.