Москва готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном
Москва продолжает предпринимать серьезные усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявила на брифинге спикер МИД РФ Мария Захарова.
«Россия продолжает предпринимать серьезные усилия для оздоровления обстановки в регионе и нормализации отношений между Баку и Ереваном. Исходим из того, что альтернативы миру не существует. Готовы оказывать сторонам необходимое содействие», - сказала она.
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