Москва готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном

Москва продолжает предпринимать серьезные усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявила на брифинге спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Россия продолжает предпринимать серьезные усилия для оздоровления обстановки в регионе и нормализации отношений между Баку и Ереваном. Исходим из того, что альтернативы миру не существует. Готовы оказывать сторонам необходимое содействие», - сказала она.