Кремль разрешил Венгрии не платить зимой за газ
Венгерский государственный энерготрейдер MOV договорился об отсрочке платежей по газовому контракту с «Газпромом» предстоящей зимой, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Венгрия, закупающая в России 4,5 млрд кубометров газа ежегодно и покрывающая за счет «Газпрома» более 80% своих потребностей в импорте газа, летом договорилась о дополнительных поставках на 700 млн кубов.
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