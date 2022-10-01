Канада ввела санкции против командующих КСИР и «Аль-Кудс»
Канада вводит санкции в отношении Ирана «за систематическое нарушение прав человека», пишут российские СМИ.
Под санкции попали командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами и командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Исмаил Каани.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявлял, что власти Канады введут санкции против нескольких десятков иранских чиновников, предприятий, а также полиции нравов Ирана в связи со смертью Махсы Амини, умершей в середине сентября после задержания.