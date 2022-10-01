Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:07

Обострение отношений между Турцией и Грецией вступило в критическую фазу, вызванную политикой Афин на островах восточной части Эгейского моря, имеющих, по Лозаннскому мирному договору от 1923 года статус демилитаризованной зоны. А когда Анкара официально предупредила Афины о неприемлемости концентрации вооружений на демилитаризованных островах, Греция разрешила Соединенным Штатам разместить крупную военную группировку в порту Дадаагач на побережье Средиземного моря, которую Турция уже назвала «военной угрозой».

Пока военно-политическая напряженность между Грецией и Турцией продолжает обостряться, Афины усиливают антитурецкую повестку на Южном Кавказе, где, с одной стороны, выстраивают стратегический союз с Арменией, а с другой, укрепляют стратегическое партнерство с Индией, которая начала обозначать свое присутствие на Южном Кавказе за счет поставок оружия Армении. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, посетивший Ереван несколько дней назад и выразивший Армении полную поддержку на фоне ее недавних пограничных столкновений с Азербайджаном, отметил в интервью изданию Proto Thema, что напряженность в отношениях с Турцией возросла до беспрецедентного уровня. По его словам, премьер-министр Кириакос Мицотакис проинформировал в ходе недавней сессии Генассамблеи ООН генсека Гутерриша, членов Совета Безопасности, генсека НАТО и партнеров по Евросоюзу о резком обострении отношений с Турцией и выразил удовлетворение тем фактом, что позиция Греции была полностью поддержана партнерами.

«Разумеется, при этом мы принимаем все необходимые меры для укрепления сдерживающего потенциала Греции, - подчеркнул Никос Дендиас. - Как я уже заявил в Армении, где был несколько дней назад, мы сделаем все необходимое для защиты нашей родины. И это не риторика – баланс сил, сложившийся в Эгейском море, позволяет нам заявлять об этом с твердой уверенностью. Мы, конечно, надеемся, что до прямой вооруженной конфронтации дело не дойдет. Но мы должны быть готовы ко всем вариантам». Глава МИД Греции также сообщил, что в рамках сессии Генассамблеи ООН встретился со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. «Это была наша третья встреча за год, - отметил Никос Дендиас. – И это доказывает, что Греция создает стратегические отношения с крупнейшей по численности населения демократией в мире, со страной, которая в ближайшие десятилетия, как ожидается, войдет в тройку крупнейших экономик планеты, с государством, чьи взгляды, особенно на международное морское право, совпадают с нашими».