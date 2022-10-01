По запросу группы пользователей маломерных судов, работающих в поселке Балыгчылар Лянкяранского района, Государственная служба по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС провела техосмотр судов.

В ходе осмотра были проверены технические документы судов, их технические требования и нормы этих транспортных средств по грузоподъемности и пассажировместимости, мощности и количество двигателей, район плавания, минимальная высота надводного борта, а также аварийно-спасательное и противопожарное оборудование, сигнальные огни, навигационное и другое оборудование.

Следует отметить, что всего поступило 109 заявок от владельцев лодок с подвесным мотором на техосмотр. По результатам технического осмотра владельцам 98 водных транспортных средств (лодок), соответствующих нормам и требованиям, выдан технический талон.