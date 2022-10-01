Азербайджан требует компенсации от Франции

Посол Франции Закари Гросс сегодня был приглашен в Министерство иностранных дел Азербайджана. На встрече дипломату вручили ноту протеста в связи с очередным актом вандализма, совершенным радикальными армянскими группировками во Франции в отношении посольства Азербайджана 1 октября, сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече было отмечено, что в последнее время увеличилось количество нападений, совершенных радикальными армянскими группировками, проживающими во Франции, на дипломатические представительства Азербайджана в этой стране.

До сведения посла было доведено, что следующее такое нападение произошло ночью 1 октября 2022 года, когда группа радикально настроенных армян облила красной краской административное здание посольства и написала на здании оскорбительные слова в адрес Азербайджана.

Было подчеркнуто, что указанный инцидент произошел в результате непринятия правительством Франции необходимых мер безопасности на фоне неоднократных требований азербайджанской стороны к уполномоченным структурам Франции по поводу обеспечения охраны посольства Азербайджана и его сотрудников.

Было заявлено, что неспособность правительства Франции как принимающего государства обеспечить безопасность дипломатических представительств Азербайджана на должном уровне рассматривается как невыполнение обязательств, вытекающих из Венской Конвенции 1961 года.

До сведения посла донесли требование к компетентным органам Франции по поводу надлежащей организации безопасности диппредставительств Азербайджана и Азербайджанского культурного центра, проведения тщательного расследования совершенных до сих пор актов насилия и привлечения виновных к ответственности, устранения ущерба, причиненного административному зданию посольства, и обеспечения выплаты соответствующей компенсации.

Гросс, в свою очередь, заявил, что инцидент против посольства Азербайджана вызывает сожаление, отметив, что передаст требования азербайджанской стороны в компетентные органы Франции.