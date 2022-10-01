Руслан Алиев: Вы заложили основу для наших успехов ФОТО
Гендиректор производственного объединения «Азеригаз» SOCAR Руслан Алиев посетил село Остайыр Ярдымлинского района. Глава «Азеригаз» ознакомился с ходом газификации упомянутого села. Из-за большого объема работы гендиректор поручил командировать в Остайыр дополнительные бригады рабочих. Жители села поблагодарили руководство SOCAR за проделанную работу.
Руслан Алиев также поинтересовался ходом работ по газификации села Чай Узю. Гендиректору сообщили, что для газификации поселка будут использованы стальные и полиэтиленовые трубы разного диаметра протяженностью 13 989 метров. Руслан Алиев, ознакомившись с условиями труда сотрудников «Азеригаз», вручил группе отличившихся почетные грамоты и подарки за полезную и образцовую работу в ПО. «Вы заложили основу всех наших успехов, внесли большой вклад в успех «Азеригаз» в последние годы, как по газификации, так и по экономическим показателям ПО. Руководство ПО «Азеригаз» SOCAR выражает вам благодарность», - сказал гендиректор.