Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с министром обороны Израиля Биньямином Ганцем, сообщили в Минобороны.

В ходе встречи Гасанов отметил высокий уровень двустороннего партнерства, играющего весомую роль не только в развитии Азербайджана и Израиля, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Ганц, в свою очередь, подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества, отметив значимость проведения подобных встреч.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической областях, организацию рабочих встреч на уровне военных специалистов различных специализаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.