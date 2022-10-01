В Кабмине обсудили проблемы бакинского транспорта ФОТО

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось рабочее совещание Кабинета министров, посвященное текущей ситуации в транспортной сфере, сообщила пресс-служба Кабмина. 

На совещании были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур, обсуждены существующие в столице проблемы в дорожно-транспортной сфере, даны соответствующие поручения по решению предстоящих задач.