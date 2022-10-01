В Кабмине обсудили проблемы бакинского транспорта ФОТО
Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось рабочее совещание Кабинета министров, посвященное текущей ситуации в транспортной сфере, сообщила пресс-служба Кабмина.
На совещании были заслушаны доклады руководителей соответствующих структур, обсуждены существующие в столице проблемы в дорожно-транспортной сфере, даны соответствующие поручения по решению предстоящих задач.
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