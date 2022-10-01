Россия проводит учения с «Искандерами»
В Калининградской области начались тактические учения ракетных соединений Балтийского флота с применением комплексов «Искандер-М», сообщают российские СМИ.
«Искандеры», согласно плану учений, выполнят несколько серий электронных пусков по критически важным объектам условного противника.
Расчетам комплексов предстоит отработать погрузку боеприпасов, а также выход из-под возможного ответного удара. Для этого военнослужащие отработают комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций.
Одновременно в Балтийском море пройдут летно-тактические учения (ЛТУ) морской авиации, в ходе которых экипажам Су-24, Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-27 предстоит отработать удары по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника, а также найти и отследить его подлодки.