Олимпиада в Нахчыване: азербайджанские шахматисты обыграли Кыргызстан, ЮАР и Египет

Сегодня в Нахчыване был сыгран 2-й тур юношеской шахматной Олимпиады.

Первая команда Азербайджана играла с Кыргызстаном и победила со счетом 3:1. С 4 очками наша основная сборная делит 4-5-е места с Кубой.

Лидирует Индия, выигравшая оба матча со счетом 4:0. В первую тройку также входят Казахстан и Турция.

Азербайджан-2 проиграл Узбекистану – 1,5:2,5. Азербайджан-3 без шансов уступил второй команде Узбекистана – 0:4. Азербайджан-4 взял верх над второй командой ЮАР – 3,5:0,5.

Команда Сумгаита неожиданно сыграла вничью с куда более рейтинговыми шахматистами Канады - 2:2. А шахматисты Нахчывана обыграли Египет – 3,5:0,5.

Олимпиада будет состоять из 9 туров и завершится 10 октября.