В Баку избившему соседа подростку дали условный срок
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 17-летним Шахином Замановым, жителем Агдашского района, обвиняемым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщает haqqın.az, Заманов, по происхождению цыган, жил с семьей в арендованном доме в Гяндже. В доме регулярно стоял шум и ругань, что, естественно, не нравилось соседям. Ночью 4 декабря 2021 года сосед Заманова - Эльсевер Иманов выразил недовольство тем, что Шахин громко бил в ворота двора и шумел. Однако подросток, вместо того, чтобы извиниться, ударил Иманова камнями, которые подобрал с земли.
Заманову было предъявлено обвинение по соответствующей статье УК и избрана мера пресечения в виде помещения несовершеннолетнего под надзор.
В своем заявлении обвиняемый сказал, что с соседом был вежлив и не собирался его убивать. За камень Заманов, по его словам, взялся только после того, как Иманов оскорбил его и стал приближаться к нему. Обвиняемый заявил, что сожалеет о своем поступке, попросив суд о снисхождении.
Потерпевший Эльсевер Иманов заявил, что постоянно страдал от шума, создаваемого семьей Заманова, делал им замечания. В тот злополучный день, говорит мужчина, на очередное замечание подросток нагрубил ему и начал кидаться камнями без всякой на то причины: «Один из камней попал мне в голову, другой - в руку. Отец увидел, что я ранен, и сообщил в скорую помощь и полицию. Меня отвезли в больницу».
Решением суда Шахину Заманову был вынесен приговор в 6 лет лишения свободы. Но с применением статьи 70 УК приговор признали условным с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев.