В Баку избившему соседа подростку дали условный срок

Как сообщает haqqın.az, Заманов, по происхождению цыган, жил с семьей в арендованном доме в Гяндже. В доме регулярно стоял шум и ругань, что, естественно, не нравилось соседям. Ночью 4 декабря 2021 года сосед Заманова - Эльсевер Иманов выразил недовольство тем, что Шахин громко бил в ворота двора и шумел. Однако подросток, вместо того, чтобы извиниться, ударил Иманова камнями, которые подобрал с земли.

Заманову было предъявлено обвинение по соответствующей статье УК и избрана мера пресечения в виде помещения несовершеннолетнего под надзор.

В своем заявлении обвиняемый сказал, что с соседом был вежлив и не собирался его убивать. За камень Заманов, по его словам, взялся только после того, как Иманов оскорбил его и стал приближаться к нему. Обвиняемый заявил, что сожалеет о своем поступке, попросив суд о снисхождении.