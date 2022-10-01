Маск предложил оставить Крым России
Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил свой вариант прекращения войны в Украине.
«Украина-Россия Мир: Повторить выборы в присоединенных регионах под наблюдением ООН; Россия уходит, если на то будет воля народа; Крым формально остается в составе России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева); водоснабжение Крыма должно быть обеспечено; Украина остается нейтральной», - написал Маск в своем твиттере.
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