США уничтожили одного из лидеров «Аш-Шабаб»

Американские военные ударом с воздуха уничтожили одного из лидеров террористов «Аш-Шабаб» в Сомали, сообщило африканское командование Пентагона.

В пресс-релизе не приводится имя ликвидированного боевика, но, по данным местных СМИ, им мог оказаться Абдуллахи Яре, которого прочили в преемники нынешнего руководителя группировки Ахмеда Дирие.

Операция была проведена в координации с федеральным правительством Сомали 1 октября в 370 километрах к юго-западу от столичного города Могадишо.