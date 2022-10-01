После объявленной в России 21 сентября мобилизации, военнообязанные граждане продолжают покидать страну всеми доступными способами. Власти РФ пока не закрыли границы, но пытаются принять некоторые меры по устранению хаоса, созданного желающими выехать за рубеж. В частности, на границах устанавливают мобильные мобилизационные пункты.

Сообщается, что в настоящее время перед погранпереходом «Верхний Ларс» на границе с Грузией, где на протяжении недели сложилась самая напряженная ситуация, очередей больше нет. По сообщениям грузинских СМИ, после создания мобильного мобилизационного пункта перед погранпереходом «Верхний Ларс» и размещения там российской бронетехники, число желающих перебраться в Грузию по суше резко сократилось.

Как стало известно, всего за 10 дней через КПП «Верхний Ларс» в Грузию выехали более 100 тысяч россиян. Правда, 75 тысяч из них уже покинули Грузию через другие погранпункты.

Ситуацию на погранпункте «Верхний Ларс», которая сложилась в первые дни после объявления мобилизации, наблюдатели назвали «гуманитарной катастрофой». Люди по несколько суток стояли в пробке почти от Владикавказа, в очереди заканчивались вода, еда, бензин... Места в машинах и возможность объехать часть затора с помощью ГИБДД продавались за десятки тысяч рублей. Как, впрочем, велосипеды, на которых тоже можно было пересечь границу.