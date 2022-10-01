Акции Tesla рухнули после заявления Маска по Украине
Акции Tesla рухнули почти на 9 процентов после предложения мирного плана по Украине Илоном Маском, сообщают зарубежные СМИ.
Ранее Маск в своем твиттере предложил свой вариант прекращения войны в Украине.
«Украина-Россия Мир: Повторить выборы в присоединенных регионах под наблюдением ООН; Россия уходит, если на то будет воля народа; Крым формально остается в составе России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева); водоснабжение Крыма должно быть обеспечено; Украина остается нейтральной», - написал он.