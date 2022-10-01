В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, а также во взяточничестве.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, на заседании продолжился допрос свидетелей по уголовному делу. Среди них - владельцы фиктивных компаний, а также победители тендеров. Первой показания дала Азиза Бахшиева. Она сообщила, что в ЗАО Avromed Company работала с 2013 года, в 2015 году была назначена гендиректором и проработала на этой должности до 2020 года. Свидетель указала, что было продано медикаментов, перевязочных материалов и прочих медицинских принадлежностей на 22,5 тысячи манатов, при этом 4,5 тысячи манатов возвращено в виде «отката». Бахшиева рассказала, что, когда ее вызвали на следствие, она уже не работала в этой компании: «За время работы я подписала более тысячи договоров. Но не помню контракт, подписанный в 2014 году. Что знаю, так это то, что никаких «откатов» с нашей стороны не было. Я не вела никаких мошеннических операций ни с одной компанией».

Свидетель Тарана Гусейнова, на имя которой была открыта компания, позже победившая в тендере, в своих показаниях сообщила, что раньше работала бухгалтером, а компанию открыла по предложению своего знакомого Азера Джаббарова.

После в зал с помощью надзирателей доставили слабовидящего и слабослышащего жителя поселка Маштага Эльдара Алиева. На имя Э.Алиева была оформлена компания, которая незаконно выиграла несколько тендеров. Деньги, перечисленные компании министерством, были обналичены и изъяты. В своих показаниях Э.Алиев, который даже не знал названия компании, открытой на его имя, не умел ни читать, ни писать, заявил, что ему предложили работу с зарплатой в 200 манатов в месяц. Свидетель, заявивший, что находился в затруднительном финансовом положении, и потому согласился с предложением своего односельчанина по имени Меликгасан (ныне покойный - ред.). На его имя было открыто ООО İnstall Servis: «Приезжали, забирали меня на машине, я подписывал что-то и возвращался с ними обратно. Позже сказали, что вакансия закрыта и платить больше не будут. Живу я очень бедно».

С аналогичным заявлением выступил и житель поселка Маштага Атабала Багиров. На имя безработного Багирова была открыта компания, и за это он ежемесячно получал 200 манатов. Он также не был в курсе дел компании. Лишь когда его вызвали в СГБ, Багиров узнал, что был директором компании.

Следующим свидетелем, допрошенным в суде, стал Агиль Гулиев, сотрудник компании Riyad farm. В ходе судебного процесса было выявлено, что указанная компания продала Государственному фонду социальной защиты медикаментов на сумму около 500 тысяч манатов. Гулиев в своих показаниях заявил, что работал в компании с 2014 года: «Мы выдавали дополнительно 20 процентов лекарств в подарок покупателям, делавшим большие закупки. Два-три раза в год проверяли, доставлен этот товар или нет. Точно так же мы продавали лекарства Госфонду. Подписали договор с министерством на обеспечение их лекарствами и перевязочными материалами. Сказали им про скидку. В ходе проверок обнаружили нарушения. После этого товар им не поставляли. Не контактировали с Салимом Муслимовым по этим вопросам. Общались с сотрудниками Госфонда соцзащиты».