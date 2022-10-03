Премьер Финляндии за возведение забора на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что поддерживает планы пограничной службы республики по возведению забора на некоторых участках границы с Россией, пишут российские СМИ.

«Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например, между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются», — заявила финский премьер.

Политик также добавила, что «речь идет не о быстром процессе», и возведение ограждений на границе займет несколько лет.