Путин сменил командующего крупнейшим военным округом ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ В ЛИМАНЕ
Президент России Владимир Путин сменил командующего Западным военным округом (ЗВО) - ключевым среди пяти округов в военно-административном делении страны, на который приходится почти 40% сухопутных войск общей численностью более 400 тысяч человек. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.
Вместо генерал-полковника Александра Журавлева командовать ЗВО назначен генерал-лейтенант Роман Бердников, выпускник Киевского суворовского училища, в прошлом командовавший российской группировкой в Сирии.
Новая значимая отставка последовала за очередным поражением российских сил в Украине, которые в выходные оставили Красный Лиман в Донецкой области - ключевой логистических пункт, через который осуществлялось снабжение войск.