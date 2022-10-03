Бразилия своего «Трампа» в обиду не дала горячая тема
При обсуждении результатов прошедших в воскресенье выборов в Бразилии все обращают внимание на то, что бывшему президенту Луле да Силва не хватило каких-то полутора процентов, чтобы победить действующего главу государства Жаира Болсонару уже в первом туре. Это само по себе примечательный факт, с учетом того, что перед выборами преимущество Лулы выглядело сверхубедительным.
Так, последний опрос, опубликованный в субботу компанией Datafolha, давал соотношение сил в пользу Лулы 50% против 36%, а кандидат, набравший половину голосов и выше считается победителем. Правда, погрешность в исследовании была два процента. Официальный результат для Силвы оказался близким, хотя и не победным: 48,4%, но вот Болсонару получил неожиданно больше, чем ожидалось: 43,2%, и остаются некоторые шансы, что во втором туре, который пройдет 30 октября, ему удастся выскочить на первое место. Но есть одно важное обстоятельство, которое многие комментаторы упускают из виду: одновременно проходили парламентские выборы, и на них Болсонару уже победил.
У действующего президента с 2021 года было большинство из коалиции правых и центристских партий в Палате депутатов и Сенате, включая лояльное руководство обеих палат, что позволило заблокировать больше ста запросов на импичмент. Теперь же, по результатам прошедших выборов, проболсонаровский блок в Палате депутатов может включать более трехсот депутатов из 513-ти. То же касается и Сената: тут у Партии трудящихся Лулы да Силвы из 81 места только девять. Даже с голосами других левых партий большинства не получается.
Вот и выходит, что 30 октября, когда определится победитель президентской гонки, Бразилия получит либо президента Лулу с полностью враждебным ему парламентом, либо снова Болсонару с полной поддержкой обеих палат. В первом случае «бразильский Трамп» избежит преследования со стороны многочисленных недоброжелателей, во втором – опять будет защищен от импичмента со стороны оппозиции.
Бразилия сильно поляризована. 76-летнего Лулу помнят и любят за итоги его президентства в 2003-2010 годах, когда страна действительно показывала хорошие экономические результаты на фоне высоких цен на нефть. Основу его электората составляют бедные, национальные меньшинства и женщины. Но он сильно подмочил себе репутацию громкими коррупционными делами своего правительства и сам пробыл в заключении 19 месяцев, пока приговор не был отменен, якобы, в силу политической заангажированности судьи.
Жаир Болсонару пугает своими ультраправыми взглядами, но его призывы укреплять традиционные ценности импонируют белым зажиточным мужчинам и евангелистам. Кроме того, в нем видят спасение от левацких «заездов» Лулы, способных подорвать экономику.
Чем бы ни завершился этот избирательный цикл, Бразилия продолжит старое политическое противостояние, с теми же фигурами во главе главных конфликтующих сил.