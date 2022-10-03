Украина освобождает еще один город
Оккупационные власти города Сватово (Луганская область Украины) приказали населению эвакуироваться в течение 72 часов, сообщил в своем телеграм-канале экс-полковник ГРУ и бывший командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).
«Поступила информация о том, что первым актом (оккупационных) властей в Сватово стало распоряжение населению «провести самоэвакуацию в 72 часа», - написал он.
По его словам, на данный момент происходит массовый исход населения из города: «Перевозчики ломят бешенные цены. Сегодня в Старобельске (город в Луганской области) таксисты не работали. Все вывозили (людей из) Сватово. Тех, у кого есть деньги», - отметил Гиркин.