Спустя 18 лет: в Баку судят жестоких убийц haqqin.az из зала суда
Состоялось судебное заседание по уголовному делу Анара Агаларова и Фарида Мамедли, обвиняемых в убийстве с особой жестокостью бабушки и внучки 18 лет назад в Ясамальском районе Баку.
Как сообщает haqqin.az, Анар Агаларов вместе с двоюродными братьями ныне покойным Теймуром и Фаридом Мамедли вошли в квартиру Рахили Джалиловой с целью ограбления. Преступники намеревались завладеть имуществом на сумму около 10 тысяч долларов. Грабители жестоко убили находившихся в это время в квартире 57-летнюю Джалилову и ее 15-летнюю внучку Айгюн Азизову. Джалилова получила 42, а Азизова – 40 ножевых ранений. Забрав из квартиры 600 долларов наличными, преступники скрылись с места кровавого убийства. Следственный орган предъявил Мамедли и Агаларову обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Они были арестованы.
Анар Агаларов признал себя частично виновным по предъявленному ему обвинению. В своих показаниях он сообщил, что на момент происшествия ему было 19 лет, что он учился на 2-м курсе университета искусств, и что вместе с покойным двоюродным братом Теймуром проник в квартиру Джалиловой. «Теймур много раз бывал в этом доме. Моя бабушка знала Рахилю, иногда брала у нее деньги в долг. Деньги обычно забирал Теймур. Поэтому он точно знал, что в доме есть деньги».
Обвиняемый заявил, что, как только хозяйка открыла дверь, Теймур ударил ее ножом. «Я был шокирован действиями Теймура, и потому не смог ему помешать. Попытайся я помешать – он бы меня убил. Он кричал на меня, даже когда наносил бабушке удары ножом. На шум прибежала внучка, Теймур и ее стал бить ножом», - сказал в своих показаниях Агаларов.
Агаларов утверждал, что на тот момент он не нуждался в деньгах, у него не было материальных трудностей, и на место преступления он пошел лишь, чтобы не нарушать данного им слова. Он получил половину из найденных 600 долларов.
Агаларов сообщил, что брата Теймура, Фарида, во время убийства с ними не было: «Так как Теймур и Фарид братья, группы крови у них одинаковые, потому Фарида и арестовали».
Асиф Азизов, отец убитой Айгюн Азизовой (на момент убийства был первым заместителем главы ИВ Джалилабадского района. Уволен с должности по собственному заявлению в 2015 году – ред.), заявил, что обвиняемый лжет, убийство совершили все трое – Анар Агаларов, Теймур Мамедов и Фарид Мамедли: «Кроме того, к убийству причастны и их родственники. И отец, и бабушка знают, кто совершил убийство, но теперь сваливают всю вину на мертвого Теймура».
Адвокат, представляющий интересы Асифа Азизова, сообщил, что в ходе следствия Агаларов дал признательные показания в совершении убийства. И потребовал, чтобы эти заявления были оглашены в суде. В этом заявлении Агаларов признал, что совершил убийство вместе с Теймуром и Фаридом – он держал Айгюн Азизову, а Теймур бил ее ножом. Эту часть своего заявления Агаларов в суде не подтвердил.
Судебный процесс продолжится 19 октября.