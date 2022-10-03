Состоялось судебное заседание по уголовному делу Анара Агаларова и Фарида Мамедли, обвиняемых в убийстве с особой жестокостью бабушки и внучки 18 лет назад в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает haqqin.az, Анар Агаларов вместе с двоюродными братьями ныне покойным Теймуром и Фаридом Мамедли вошли в квартиру Рахили Джалиловой с целью ограбления. Преступники намеревались завладеть имуществом на сумму около 10 тысяч долларов. Грабители жестоко убили находившихся в это время в квартире 57-летнюю Джалилову и ее 15-летнюю внучку Айгюн Азизову. Джалилова получила 42, а Азизова – 40 ножевых ранений. Забрав из квартиры 600 долларов наличными, преступники скрылись с места кровавого убийства. Следственный орган предъявил Мамедли и Агаларову обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Они были арестованы.

Анар Агаларов признал себя частично виновным по предъявленному ему обвинению. В своих показаниях он сообщил, что на момент происшествия ему было 19 лет, что он учился на 2-м курсе университета искусств, и что вместе с покойным двоюродным братом Теймуром проник в квартиру Джалиловой. «Теймур много раз бывал в этом доме. Моя бабушка знала Рахилю, иногда брала у нее деньги в долг. Деньги обычно забирал Теймур. Поэтому он точно знал, что в доме есть деньги».

Обвиняемый заявил, что, как только хозяйка открыла дверь, Теймур ударил ее ножом. «Я был шокирован действиями Теймура, и потому не смог ему помешать. Попытайся я помешать – он бы меня убил. Он кричал на меня, даже когда наносил бабушке удары ножом. На шум прибежала внучка, Теймур и ее стал бить ножом», - сказал в своих показаниях Агаларов.