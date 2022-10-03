Украина получит больше HIMARS
США завтра планируют объявить новый пакет помощи Украине на 625 млн долларов, в частности в него должны войти четыре РСЗО HIMARS, сообщает Reuters.
Источники издания отмечают, что кроме HIMARS в пакет должны войти боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства.
28 сентября Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который, в частности, входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!