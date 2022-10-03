Маск выразил сомнения в победе Украины
Шансы Украины на победу в войне невелики в случае проведения Россией полной мобилизации, считает американский миллиардер Илон Маск.
Россия проводит частичную мобилизацию. Они пойдут на полную военную мобилизацию, если Крым будет в опасности. Потери с обеих сторон будут ужасающими. В России в три раза больше населения, чем в Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира», - написал Маск в своем твиттере.
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