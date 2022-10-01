Эрдоган о значимости исламского банкинга в Турции
Одной из важных составляющих финансовой политики правительства Турции остается развитие исламского банкинга, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на презентации Стратегии исламского финансирования. Слова Эрдогана приводит агентство «Анадолу».
Он подчеркнул, что позиции исламского банкинга в Турции «все еще далеки от желаемых объемов».
«В современном турецком обществе сформировалось мнение об отсутствии разницы между исламскими банкингом и иными финансовыми организациями. Первым шагом на пути изменения этого восприятия станет широкое использование термина «финансовая структура» вместо слова «банк»», - заявил Эрдоган.