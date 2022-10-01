Пентагон: ВСУ достигают стратегических целей на трех направлениях

Украинским вооруженным силам сейчас удается достигать своих стратегических целей – вести контрнаступательные действия в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях, заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер, которую цитируют украинские СМИ.

«Что мы наблюдаем сейчас? Во-первых, потрясающий успех на передовой в Харьковской области, а также ключевые стратегические успехи украинских сил в Донецкой и Луганской областях, в частности недавнее возвращение контроля над городом Лиман», - отметила Валландер.

Она также подчеркнула, что освобождение Лимана существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой.

По ее словам, третья цель Украины – вытеснить российские войска на левый берег Днепра в Херсонской области. «И для России это будет значительным поражением, потому что еще больше удаляет ее стремление захватить Одессу, о чем она заявляла раньше. Украине же это предоставляет лучшую оборонную позицию перед зимой», - подчеркнула Валландер.

«Сейчас Украина, похоже, на пути достижения всех стратегических целей. Но это требует, хочу подчеркнуть, продолжения военной помощи со стороны США и международного сообщества», - добавила помощница главы Пентагона.