Будет ли Россия шантажировать своих союзников по ОДКБ? Марс Сариев комментирует для haqqin.az
«После аннексии Донецкой и Луганской областей Украины, Россия формально может задействовать статью Устава ОДКБ о коллективной защите территории страны-члена этой организации, потребовав от Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана отправить войска в Донбасс, - подчеркнул в беседе с haqqin.az кыргызский политолог Марс Сариев. – По логике Москвы получается, что взятие украинской армией города Лиман – это уже акт военной агрессии против Российской Федерации».
В этой связи обращает на себя внимание заявление официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, однозначно подчеркнувшего, что его страна не будет участвовать в российско-украинском конфликте.
«Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит», - подчеркнул Смадияров.
Такую же позицию заняли Кыргызстан, Таджикистан и Армения, которая начала демонстративно дистанцироваться от России и участия в ОДКБ, после отказа стран-членов этой организации поддержать её во время недавнего обострения на армяно-азербайджанской границе.
«Владимир Путин понимает, что руководители стран ОДКБ его не поддержат, а потому не будет обращаться за поддержкой, дабы не ставить себя в неудобное положение, - отметил Марс Сариев. – На данный момент ОДКБ – это, практически, мертвая структура. Обращение Астаны за поддержкой в ОДКБ было поддержано во время январских беспорядков в Казахстане. Но в прошлом месяце ОДКБ отказал в поддержке Армении в связи с инцидентами на границе с Азербайджаном, создав тем самым прецедент. Уверен, что, зная позиции стран-участниц ОДКБ, Москва не станет обращаться к ним за помощью».
В то же время, у России, по мнению кыргызского политолога, есть возможность привлечь к мобилизации мигрантов из стран Центральной Азии. Правительство РФ уже пообещало до 10 октября нынешнего года ужесточить миграционный режим, провести регистрацию мигрантов и выдворить из страны тех, у кого будут обнаружены «неправильные» документы.
«В результате, - говорит Сариев, - может сложиться ситуация, при которой из России депортируют десятки тысяч мигрантов-кыргызов, что, в свою очередь, создаст проблемы социально-экономического характера и дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане. Со стороны России – это акт политического давления на Кыргызстан и другие страны ОДКБ, который выглядит, как ультиматум: либо вы добровольно отправляете свои войска на украинский фронт в помощь российской армии, либо кыргызские и другие мигранты из Центральной Азии будут депортированы из России. Тем не менее, я ни на секунду не сомневаюсь, что ни одна из стран ОДКБ свои воинские подразделения в Украину не отправит».
По словам политолога, в самом сложном положении оказались 200 тысяч из миллиона кыргызов, находящихся на территории РФ, которые уже приняли гражданство Российской Федерации. Причем многие из них сделали это незаконно, при помощи различных коррупционных схем, сумев сохранить и кыргызские, и российские паспорта. При этом 200 тысяч граждан Кыргызстана уже взяты на учет российским Министерством обороны.
«Посольство Кыргызстана в Москве объявило, что беспрепятственно поможет им вернуться на родину, независимо от гражданства, - рассказал Марс Сариев. – Но в любом случае, тем нашим соотечественникам, которые сделали свой выбор в пользу российского гражданства, в нынешней ситуации остается лишь посочувствовать».