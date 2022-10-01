Записал: Ага Гасымлы, собкор 00:35

«После аннексии Донецкой и Луганской областей Украины, Россия формально может задействовать статью Устава ОДКБ о коллективной защите территории страны-члена этой организации, потребовав от Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана отправить войска в Донбасс, - подчеркнул в беседе с haqqin.az кыргызский политолог Марс Сариев. – По логике Москвы получается, что взятие украинской армией города Лиман – это уже акт военной агрессии против Российской Федерации».

В этой связи обращает на себя внимание заявление официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, однозначно подчеркнувшего, что его страна не будет участвовать в российско-украинском конфликте. «Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит», - подчеркнул Смадияров. Такую же позицию заняли Кыргызстан, Таджикистан и Армения, которая начала демонстративно дистанцироваться от России и участия в ОДКБ, после отказа стран-членов этой организации поддержать её во время недавнего обострения на армяно-азербайджанской границе.

«Владимир Путин понимает, что руководители стран ОДКБ его не поддержат, а потому не будет обращаться за поддержкой, дабы не ставить себя в неудобное положение, - отметил Марс Сариев. – На данный момент ОДКБ – это, практически, мертвая структура. Обращение Астаны за поддержкой в ОДКБ было поддержано во время январских беспорядков в Казахстане. Но в прошлом месяце ОДКБ отказал в поддержке Армении в связи с инцидентами на границе с Азербайджаном, создав тем самым прецедент. Уверен, что, зная позиции стран-участниц ОДКБ, Москва не станет обращаться к ним за помощью». В то же время, у России, по мнению кыргызского политолога, есть возможность привлечь к мобилизации мигрантов из стран Центральной Азии. Правительство РФ уже пообещало до 10 октября нынешнего года ужесточить миграционный режим, провести регистрацию мигрантов и выдворить из страны тех, у кого будут обнаружены «неправильные» документы. «В результате, - говорит Сариев, - может сложиться ситуация, при которой из России депортируют десятки тысяч мигрантов-кыргызов, что, в свою очередь, создаст проблемы социально-экономического характера и дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в Кыргызстане. Со стороны России – это акт политического давления на Кыргызстан и другие страны ОДКБ, который выглядит, как ультиматум: либо вы добровольно отправляете свои войска на украинский фронт в помощь российской армии, либо кыргызские и другие мигранты из Центральной Азии будут депортированы из России. Тем не менее, я ни на секунду не сомневаюсь, что ни одна из стран ОДКБ свои воинские подразделения в Украину не отправит».