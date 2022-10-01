В Армении Эрдогана назвали самым успешным политиком
На сегодняшний день самым успешным политиком является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил армянский правозащитник Аветик Ишханян.
«Сегодня, когда наш регион бурлит, и весь мир стоит на пороге третьей мировой войны, самым успешным политиком, последовательно продвигающим интересы своей страны, на мой взгляд, является президент Турции. А самым бездарным, более того, предательским лидером является премьер Армении», - написал Ишханян на своей странице в Facebook.
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