Во Франции пообещали сделать войну «невыносимой» для России

Франция готова и хочет сделать цену войны невыносимой для России, заявила в ходе выступления в парламенте премьер-министр Франции Элизабет, сообщает CNN.

«Россия, вероятно, пойдет дальше в беззаконие и эскалацию, однако Франция не ослабнет ни перед лицом российского агрессора», - сказала Борн.

«Война в Украине будет продолжаться, но мы готовы, сопротивление украинского народа нас обязывает, мы будем на высоте», - заявила премьер.

Также Борн добавила, что санкции против России работают, так как российская экономика «задыхается».

«Цель Франции в конфликте – демилитаризация, и страна настроена на то, чтобы преступления, совершенные Россией, были задокументированы, преданы суду и наказаны», - подчеркнула она.