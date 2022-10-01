Зеленский заявил о невозможности победить украинский народ
ВСУ сегодня продолжили наступательное движение и освободили от российских войск населенные пункты в нескольких областях, заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.
«Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта», - отметил Зеленский.
Украинский президент также заявил, что для России невозможно победить в войне.
«Это бессмысленная война для России, в которой невозможно победить. Невозможно победить украинский народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет», - добавил он.