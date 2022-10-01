Украина предложила согласовывать цели для дальнобойных ракет
Власти Украины предложили регулярно предоставлять США полную информацию о предполагаемых российских целях, сообщает CNN.
Взамен Киев просит передать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.
Подобная договоренность фактически наделит США правом вето в отношении целей, которые хотят атаковать ВСУ.
Несмотря на предложение Украины, администрация Байдена не одобрила отправку ATACMS и утверждает, что Украина добивается успехов и с системами HIMARS, которые у нее есть в настоящее время.