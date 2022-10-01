Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:20

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды предупредил, что наступающая в странах Евросоюза зима будет более холодной, чем обычно. К тому же, ожидается меньше осадков и ветров для выработки энергии. Все это, безусловно, еще более усиливает региональный энергетический кризис. С 1 октября в Европе начался отопительный сезон, принесший с собой новые тревожные ожидания. Впервые с апреля, то есть, с момента окончания отопительного сезона 2021/2022 годов, отбор газа из хранилищ ЕС превысил закачку, о чем свидетельствуют не подлежащие сомнениям данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

В частности, сообщается, что впервые в истории Евросоюз с 1 октября был на треть замедлен темп закачки и, одновременно, увеличен сразу на 5,7 тысяч ГВт в сутки в энергетическом эквиваленте отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ). На фоне пугающих климатических прогнозов, столь значительный дисбаланс ничего хорошего европейцам не предвещает. Как известно, энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля текущего года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России, связанные, в числе прочих проблем, с техническим обслуживанием турбин для газопровода «Северного потока». Обвинив в этом Москву, Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок российского газа и с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года ввела в действие план добровольного сокращения на 15 процентов потребления «голубого топлива» всеми государствами сообщества. Казалось, все шло по намеченному плану, и еще несколько дней назад Брюссель официально заявил, что газохранилища стран Евросоюза заполнены в среднем на 87,83 процента, а в некоторых странах даже приближаются к 100 процентам. Сообщалось также, что в европейских ПГХ накоплено в общей сложности 95,3 миллиарда кубометров газа при максимально допустимом объеме 110 миллиардов.

И вот теперь, после публикации прогнозов синоптиков на зимний период, самым неприятным из которых стала не только очень холодная, но и безветренная погода, оптимизм в Брюсселе сменился атмосферой тревожной неопределенности, а власти ряда стран, отказавшиеся от российских углеводородов, теперь ломают головы над тем, как сдержать рост цен на энергоресурсы. Ситуация усугубляется еще и тем, что, из-за рекордно высоких температур минувшим летом, снизились объемы энергии, которые вырабатывались на европейских ветряных и гидроэлектростанциях. Было бы неправильно обвинять в создавшейся ситуации руководство ЕС, которое в условиях ограниченного объема поставок российского газа смогло, тем не менее, в целом заполнить ПХГ. Причем, не столько за счет трубопроводного газа, одним из поставщиков которого является Азербайджан, сколько благодаря существенному увеличению закупок сжиженного природного газа (СПГ) – как известно, его поставки, предназначенные, в основном, для стран Азии, «переманивались» в Европу за счет ценовых премий. В результате, если в 2021 году страны Европы получили 75 миллионов тонн СПГ, то в 2022 году, с учетом текущей динамики, этот показатель может вырасти до 120 миллионов тонн, то есть, более чем в полтора раза. Но даже несмотря на титанические и в другое время, наверняка, немыслимые усилия руководства ЕС, приходится констатировать, что обычно в осенне-зимний период страны Евросоюза потребляют порядка 250 миллиардов кубометров газа. А это значит, что текущие запасы позволят Брюсселю покрыть всего около 40 процентов потребительского спроса. Впрочем, все эти цифры выдают только европейские эксперты. В официальных же материалах Еврокомиссии отмечается, что подземные хранилища газа обеспечивают обычно не более 25-30 процентов потребляемого зимой «голубого топлива». Словом, как ни крути, но, чтобы пережить наступающую зиму, ЕС необходимо добрать еще около 150 миллиардов кубометров газа. За счет кого европейцы смогут восполнить этот дефицит, представить трудно. Можно лишь утверждать, что для Брюсселя эта задача носит чуть-ли не судьбоносный характер.