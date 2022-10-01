Тем временем ВСУ полностью освободили Харьковскую область

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже более 450 населенных пунктов в Харьковской области.

6 сентября украинская армия начала контрнаступление на территории Харьковской области. 11 сентября, спустя пять дней после начала контрнаступления, Министерство обороны России в рамках ежедневной сводки опубликовало карту, согласно которой российские войска потеряли контроль над 8370 квадратными километрами в области. Попытка ВС РФ организовать новый рубеж обороны по рекам Оскол и Северский Донец не привела к успеху: к концу сентября ВСУ организовали ряд плацдармов на другом берегу обеих рек и развили наступление в направлении Луганской области.