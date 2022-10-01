Власти Японии заявили, что КНДР запустила ракету в направлении острова Хоккайдо и префектуры Аомори, и призвали жителей найти укрытия, сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что баллистическая ракета пролетела над Японией, власти предупредили о возможном падении обломков.

Ранее, 30 сентября, минобороны Японии заявило о запуске КНДР двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Ракеты упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.